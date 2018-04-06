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    سفير السعودية لدى واشنطن : ميليشيا الحوثي تطيل معاناة شعب اليمن

    09:13 ص الجمعة 06 أبريل 2018
    سفير السعودية لدى واشنطن : ميليشيا الحوثي تطيل معاناة شعب اليمن

    سفير السعودية لدى أمريكا الأمير خالد بن سلمان

    واشنطن - (أ ش أ ):

    أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى أمريكا الأمير خالد بن سلمان أن ميليشيات الحوثي تطيل أمد معاناة الشعب اليمني .

    وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أوردتها قناة " العربية " اليوم / الجمعة / - إن ما قامت به ميليشا الحوثي المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على ناقلة نفط تجارية في أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".

    وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن في وقت سابق تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية .

    هذا المحتوى من

    Asha
    السعودية الحوثيين اليمن أمريكا إيران

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