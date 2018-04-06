  • عاجل:عقار منهار يوقف حركة قطارات الإسكندرية.. وأوتوبيسات لنقل الركاب
    • 1338746 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال غزة

    09:11 ص الجمعة 06 أبريل 2018
    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال غزة

    غزة - (أ ش أ):

    استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم في عرض بحر شمال قطاع غزة.

    وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين ومراكبهم في عرض بحر شمال القطاع دون وقوع إصابات، بيد أن الصيادين غادروا مواقع عملهم إلى مواقع أخرى.

    وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد أصابت أمس بنيران أسلحتها الرشاشة ثلاثة صيادين في بحر شمال القطاع، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.

    هذا المحتوى من

    إسرائيل فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي

    الخبر التالى:

    سفير السعودية لدى واشنطن : ميليشيا الحوثي تطيل معاناة شعب اليمن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان