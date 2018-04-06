الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال غزة

غزة - (أ ش أ):

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين ومراكبهم في عرض بحر شمال القطاع دون وقوع إصابات، بيد أن الصيادين غادروا مواقع عملهم إلى مواقع أخرى.

وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد أصابت أمس بنيران أسلحتها الرشاشة ثلاثة صيادين في بحر شمال القطاع، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.