ترامب يعلن عزمه فرض رسوم جمركية إضافية على الوارادات الصينية

واشنطن - (أ ش أ ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية بقيمة 100 مليار دولار.

ووجه ترامب في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية مسؤولي التجارة الأمريكيين بدراسة بفرض تلك الرسوم الإضافية ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء ردة الفعل غير العادلة من الصين حيال رسوم سابقة قيمتها 50 مليار دولار فرضتها الولايات المتحدة على بكين.

وكانت بكين أعلنت في وقت سابق عزمها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على فول الصويا والطائرات والسيارات وسلع أخرى من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار.