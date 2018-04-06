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    ولي العهد السعودي يصف جماعة الإخوان بأنها الأب الشرعي للمتطرفين

    09:10 ص الجمعة 06 أبريل 2018
    ولي العهد السعودي يصف جماعة الإخوان بأنها الأب الشرعي للمتطرفين

    الأمير محمد بن سلمان

    واشنطن - (أ ش أ):

    وصف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي جماعة الإخوان بأنها "الأب الشرعي لجميع الحركات والتنظيمات المتطرفة التي انتشرت في العالم".

    وقال ولي العهد السعودي - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة - "إن السعودية لا تنشر أي أيديولوجية متطرفة وهي أكبر ضحية للفكر المتطرف".

    وأكد أن بلاده كانت أول وأكبر دولة تدفع ثمن الإرهاب حيث كانت أولى العمليات حول العالم قد حدثت في السعودية ومصر في التسعينيات، مشيرا إلى أن بلاده تعرضت لاتهامات بقمع حرية التعبير حتى وقعت أحداث 11 سبتمبر في أمريكا.. لافتا إلى أن بلاده اليوم تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب.

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    جماعة الإخوان السعودية محمد بن سلمان واشنطن

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