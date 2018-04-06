ترامب يدرس فرض تعريفات جمركية إضافية على الصين

واشنطن (د ب أ) :

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسئولين بدراسة فرض تعريفات جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على المنتجات الصينية، في خطوة أخرى من المحتمل أن تثير المخاوف من نشوب حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قال ترامب إنه أمر بالتحرك "في ضوء رد الصين غير العادل" على قراره الخاص بفرض تعريفات جمركية قدرها 25٪ على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال ترامب: "بدلاً من معالجة سوء سلوكها، اختارت الصين الإضرار بمزارعينا ومصنعينا".

وأضاف: "لقد طلبت من الممثل التجاري الأمريكي النظر فيما إذا كانت 100 مليار دولار من الرسوم الإضافية ستكون مناسبة بموجب المادة 301 ، وإذا كان الأمر كذلك ، يتم تحديد المنتجات التي تفرض عليها هذه التعريفات".

واستهدفت التعريفات الجمركية الانتقامية التي أمرت بها بكين هذا الأسبوع سلعا أمريكيا بقيمة 50 مليار دولار ، بما في ذلك الصادرات الرئيسية مثل فول الصويا والطائرات والمنتجات الكيماوية.

وتم الإعلان عن ذلك بعد أن كشفت إدارة ترامب النقاب عن قائمة تضم 1300 منتج صيني تستهدفها التعريفات بما في ذلك منتجات من قطاع الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات وصناعات الآلات.