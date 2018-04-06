ترامب: سنرسل نحو أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك

واشنطن - (د ب أ) :

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يريد إرسال ما بين ألفين إلى أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني إلى حدود بلاده مع المكسيك.

وقال ترامب للصحفيين إن إدارته تبحث إرسال "ما يتراوح بين ألفين وأربعة آلاف جندي .. نحن نتحرك على هذا المنوال".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "سوف نحتفظ بهم على الارجح او جزء كبير منهم حتى يتم بناء الجدار".

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار حدودي مع المكسيك، لكنه واجه صعوبة في العثور على تمويل للمشروع الذي زعم أن المكسيك ستدفع مقابله.

ووقع ترامب إعلانا الأربعاء بإرسال الحرس الوطني لتأمين الحدود الأمريكية المكسيكية ، قائلا إن "الوضع على الحدود وصل الآن إلى نقطة أزمة".

ووفقا للأرقام الرسمية ، فإن الوضع لم يتدهور رغم ذلك. وكان هناك ارتفاع موسمي طفيف في الاعتقالات منذ الخريف ، لكن عدد الاعتقالات انخفض في السنوات الأخيرة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن الأربعاء إن خدمات عناصر الحرس الوطني ستتعلق بأدوار الدعم، ولن يحتجزوا المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية.