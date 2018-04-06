بسبب نقص الادوية.. هجرة جماعية للأطباء في فنزويلا

( مصراوى )

لجأ العديد من الأطباء في فنزويلا للهجرة الجماعية لإيجاد حياة أفضل خارج البلاد، بسبب نقص الادوية.

وكشف استطلاع "جالوب" الأمريكية أن نصف الفنزويليين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما، يريدون الهجرة، واستقبلت كولومبيا أكثر من نصف مليون فنزويلي خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2017، بحسب البيان الرسمية، طبقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتقول "سيرينا موريتز" 47 سنة، وهي طبيبة في مستشفى عام كبير في كاراكاس، إنه خلال العشرين عامًا التي قضتها في هذه المهنة، لم تر هذا العدد من مرضي الإكتئاب، مشيرة إلي انعدام أساسيات الطب، فضلاً عن نقص الأدوية.

ووفقاً للمرصد الفنزويلي للصحة، فأن أقل من 10٪ من غرف العمليات وغرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة تعمل بكامل طاقتها. و76٪ من المستشفيات تعاني من ندرة الأدوية، و 81٪ تفتقر إلى المواد الجراحية ، ويشكو 70٪ من إمدادات المياه المتقطعة.