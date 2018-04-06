"بعد 16 ساعة اجتماعات".. وزير الخارجية يكشف تأجيل مفاوضات سد النهضة لـ 5 مايو

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في ختام الاجتماع الموسع بشأن سد النهضة الذي عقد بالخرطوم، أنه تم بحث كل الموضوعات العالقة وكيفية تنفيذ التعليمات الصادرة عن زعماء الدول الثلاث، فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذي انتاب المسار الفني في المفاوضات من خلال مشاورات وزراء ثلاثة في ثلاثة والتي تضم وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات بالدول الثلاث.

وأضاف وزير الخارجية - في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماعات التي استمرت نحو 16 ساعة - أنه تم تناول جميع القضايا التي ربما أدت إلى هذا التعثر، وأيضا إلى الأطروحات المختلفة التي قد تقودنا إلى مسار وخارطة طريق للتعامل مع هذه القضايا والخروج مما انتابها من توقف لهذه المفاوضات.

وأكد أن المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت كافة الموضوعات ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها.

وقال سوف نستمر وفقا لتعليمات القادة في أن نسعى للانتهاء من هذا الأمر خلال مدة 30 يوما، والتي تعتبر قد بدأت اعتبارا من يوم 5 أبريل الجاري وتمتد حتى 5 مايو المقبل للامتثال لتعليمات الزعماء لإيجاد وسيلة لكسر الجمود خلال هذه الفترة.