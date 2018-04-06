 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

مصرع وإصابة 12 جنديا في هجوم على معسكر أممي شمالي مالي

05:09 ص الجمعة 06 أبريل 2018
مصرع وإصابة 12 جنديا في هجوم على معسكر أممي شمالي مالي

الجيش المالي

باماكو - (أ ش أ):

لقي جنديان من بعثة الأمم المتحدة في مالي مصرعهما، وجرح عشرة آخرون في هجوم استهدف مساء اليوم، معسكراً لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بمدينة أجلهوك، في أقصى شمالي مالي وفق ما أكدته صحيفة "مالي اكتياليتي" الموريتانية.

وأكد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة « المينوسما » هذه المعلومات، وقال إن الهجوم بدأ حوالي الساعة السادسة مساء وخمسة وأربعون دقيقة.

وأوضح بيان الأمم المتحدة أن الجرحى من ضمنهم إصابات « خطيرة »، مؤكداً أن الأمم المتحدة قامت على الفور بنقل الجرحى وعززت الإجراءات الأمنية في محيط المعسكر.

ونددت بعثة الأمم المتحدة بهذا الهجوم، وأكدت إصرارها على المضي في مهمتها من أجل حفظ السلام والأمن في شمال مالي.

هذا المحتوى من

مالي الأمم المتحدة مدينة أجلهوك الجيش المالي

الخبر التالى:

"بعد 16 ساعة اجتماعات".. وزير الخارجية يكشف تأجيل مفاوضات سد النهضة لـ 5 مايو
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان