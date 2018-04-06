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أهم التصريحات في 24 ساعة: الانسحاب من سوريا شائعات

12:32 ص الجمعة 06 أبريل 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: الانسحاب من سوريا شائعات

أرشيفية

عداد - هشام عبد الخالق:

قالت يوليا سكريبال، إنها في طريقها للتعافي في أول تصريح لها منذ حادث تسمميها، وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت، أن الحديث عن انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا هو شائعات، وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله بأن تواصل روسيا والصين نهجهما نحو تعزيز الصداقة والروابط الاقتصادية بين البلدين.

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