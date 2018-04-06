روسيا: خروج أكثر من 4 آلاف مسلح من دوما منذ أول أبريل

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أكثر من 4 آلاف من المسلحين وأفراد عائلاتهم خرجوا من مدينة (دوما) بغوطة دمشق الشرقية، منذ بدء المرحلة النشطة من عملية إخراجهم من هناك قبل أيام.

وقال رئيس المركز الجنرال يوري يفتوشينكو - وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الإخبارية - إن 4115 من المسلحين وأفراد عائلاتهم استفادوا من الممر الإنساني الذي تم فتحه في أول أبريل الجاري قرب مخيم الوافدين بريف دمشق، مضيفا أن 33 ألفا و345 شخصا غادروا دوما منذ 28 فبراير الماضي.

وأشار يفتوشينكو إلى أن المركز الروسي يواصل جهوده لإقناع المسلحين المتبقين في دوما بإلقاء سلاحهم وتسليم المدينة تحت سيطرة الحكومة السورية.