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محكمة كورية جنوبية بصدد الحكم على الرئيسة السابقة بتهم الفساد

12:14 ص الجمعة 06 أبريل 2018
محكمة كورية جنوبية بصدد الحكم على الرئيسة السابقة بتهم الفساد

بارك كون هيه

سول (د ب أ)

تصدر محكمة كورية جنوبية الحكم على الرئيسة السابقة بارك كون هيه، الجمعة بالتوقيت المحلي، في قضية فساد تسببت في سقوطها من السلطة.

وجرى اتهام بارك في أبريل 2017، بـ 18 تهمة فساد، بما في ذلك الرشوة وإساءة استخدام السلطة وتسريب أسرار الدولة.

ومن المقرر أن يبث التلفزيون على الهواء مباشرة، الحكم الذي ستصدره محكمة الجزئية في سول.

وطالب الادعاء بسجن الرئيسة السابقة 30 عامًا، وغرامة قدرها 5ر118 مليار وون (111 مليون دولار) إذا ثبتت إدانتها.

بارك كون هيه كوريا الجنوبية رشوة

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