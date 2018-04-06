محكمة كورية جنوبية بصدد الحكم على الرئيسة السابقة بتهم الفساد

سول (د ب أ)

تصدر محكمة كورية جنوبية الحكم على الرئيسة السابقة بارك كون هيه، الجمعة بالتوقيت المحلي، في قضية فساد تسببت في سقوطها من السلطة.

وجرى اتهام بارك في أبريل 2017، بـ 18 تهمة فساد، بما في ذلك الرشوة وإساءة استخدام السلطة وتسريب أسرار الدولة.

ومن المقرر أن يبث التلفزيون على الهواء مباشرة، الحكم الذي ستصدره محكمة الجزئية في سول.

وطالب الادعاء بسجن الرئيسة السابقة 30 عامًا، وغرامة قدرها 5ر118 مليار وون (111 مليون دولار) إذا ثبتت إدانتها.