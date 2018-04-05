أبرز عناوين الصحف: نبش القبور وتحديد الهوية مهمة العراق بعد داعش

إعداد – محمد الصباغ:

اعتبر الكاتب ديفيد بروكس في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الشخص الأكثر تأثيرًا على كوكب الأرض، بينما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها أن العراق يواجه أزمة جديدة حاليًا حيث بإمكانيات بسيطة يحتاج إلى تحديد هوية آلاف القتلى في المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها، وأشارت مجلة نيويوركر الأمريكية إلى أن دونالد ترامب يتحدى قادة الجيش بقرار الانسحاب من سوريا ومواجهة داعش.