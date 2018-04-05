ترامب ينكر معرفته بدفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية

مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه لم يكن على علم بمبلغ الـ 130 ألف دولار التي تم دفعهم لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز مقابل أن تصمت، في أول اعتراف منه بالفضيحة الجنسية التي أحاطتها المزاعم عن علاقتهما الجنسية لعدة أشهر، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأجاب ترامب، عند سؤاله إذا ما كان يعرف عن دفع مثل هذا المبلغ، بـ "لا"، وذلك أثناء استقلاله الطائرة الرئاسية، وعند سؤاله لماذا قام جاري كوهين محاميه الخاص بدفع مثل هذا المبلغ لستورمي دانييلز، رد ترامب: "سيكون عليكم أن تسألوا كوهين، فهو محاميي الخاص".

وأنكر ترامب معرفته بمصدر المال، وتجاهل سؤالًا آخر عن إذا ما كان جمع رأس المال لكوهين ليدفعه للممثلة الإباحية.