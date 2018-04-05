السعودية تشتري أسلحة أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار

مصراوي

وافقت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، على بيع أسلحة ومعدات مدفعية بقيمة 1.3 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتدبرس" دون مزيد من التفاصيل.

يذُكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقوم بزيارة حاليًا إلى الولايات المتحدة، والتقى خلالها بعدة مسؤولين في إدارة ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة أخبرت الكونجرس الخميس، أنها تخطط للموافقة على الصفقة، وسيكون أمام المشرعين مدة 30 يومًا للاعتراض عليها.

ووافقت الولايات المتحدة على أسلحة قيمتها 2.3 مليار دولار إلى السعودية منذ أن جاء ولي العهد السعودي إلى واشنطن الشهر الماضي.

وتم الموافقة في وقت سابق على صفقة صواريخ بقيمة مليار دولار.