 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

السعودية تشتري أسلحة أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار

10:53 م الخميس 05 أبريل 2018
السعودية تشتري أسلحة أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار

أرشيفية

مصراوي

وافقت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، على بيع أسلحة ومعدات مدفعية بقيمة 1.3 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتدبرس" دون مزيد من التفاصيل.

يذُكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقوم بزيارة حاليًا إلى الولايات المتحدة، والتقى خلالها بعدة مسؤولين في إدارة ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة أخبرت الكونجرس الخميس، أنها تخطط للموافقة على الصفقة، وسيكون أمام المشرعين مدة 30 يومًا للاعتراض عليها.

ووافقت الولايات المتحدة على أسلحة قيمتها 2.3 مليار دولار إلى السعودية منذ أن جاء ولي العهد السعودي إلى واشنطن الشهر الماضي.

وتم الموافقة في وقت سابق على صفقة صواريخ بقيمة مليار دولار.

السعودية أسلحة أمريكية معدات مدفعية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان