 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

قطر تسمح للنساء بالالتحاق بالجيش وتمد فترة الخدمة للذكور

10:53 م الخميس 05 أبريل 2018
قطر تسمح للنساء بالالتحاق بالجيش وتمد فترة الخدمة للذكور

الجيش القطري

(مصراوي)

سمحت قطر للنساء لأول مرة في تاريخ الإمارة بالالتحاق بالخدمة العسكرية، بعدما كانت تشارك فقط في الوظائف الإدارية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن أمير قطر أصدر مرسومًا بقانون يسمح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية ولكن بشكل اختياري على عكس الذكور.

واشترطت الدوحة أن تكون المتقدمة لأداء الخدمة العسكرية قد تخطت الـ18 عامًا.

كما قرت الإمارة الخليجية أن مد فترة الخدمة العسكرية الإجبارية للذكور من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة.

ومن الجدير بالذكر أن الجيش القطري من ما يتكون من حوالي 11ألف و800 فردًا ينقسمون إلى 8 آلاف وخمسمئة من المشاة و1800 في القوات البحرية و1500 بالقوات الجوية.

قطر نساء بالجيش الخدمة العسكرية الدوحة الجيش القطري

الخبر التالى:

السعودية تشتري أسلحة أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان