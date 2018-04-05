قطر تسمح للنساء بالالتحاق بالجيش وتمد فترة الخدمة للذكور

(مصراوي)

سمحت قطر للنساء لأول مرة في تاريخ الإمارة بالالتحاق بالخدمة العسكرية، بعدما كانت تشارك فقط في الوظائف الإدارية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن أمير قطر أصدر مرسومًا بقانون يسمح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية ولكن بشكل اختياري على عكس الذكور.

واشترطت الدوحة أن تكون المتقدمة لأداء الخدمة العسكرية قد تخطت الـ18 عامًا.

كما قرت الإمارة الخليجية أن مد فترة الخدمة العسكرية الإجبارية للذكور من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة.

ومن الجدير بالذكر أن الجيش القطري من ما يتكون من حوالي 11ألف و800 فردًا ينقسمون إلى 8 آلاف وخمسمئة من المشاة و1800 في القوات البحرية و1500 بالقوات الجوية.