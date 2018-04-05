فرنسا: حادث "سكريبال" أول مرة يستخدم فيها "كيماوي" بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

مصراوي

قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن، إن هذا الاجتماع يعقب جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي قبل تحديد النتيجة التي نريد الوصول إليها حول تسمم سكريبال في سالزبوري.

وتابع فرانسوا ديلاتر، في جلسة لمجلس الأمن حول قضية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال وابنته يوليا، "النتائج صادمة وغير مقبولة، مشيرًا إلى أن غاز حربي استخدم ضد ضابط روسي سابق وابنته، وكانت هذه أول مرة يُثبت فيها استخدام سلاح كيميائي في أوروبا منذ الحرب العالمية الأولى"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد ديلاتر ثقة فرنسا في عمل المحققين البريطانيين، وأشاد بقرار مدير عام منظمة الأسحلة الكييمائية لإجراء تحقيق مستقل في هذا القضية.

وتابع: "فرنسا لن تسمح بإفلات من يستخدمون الأسلحة الكيميائية من العقاب، ونستخدم كل السبل المتاحة للوصول إلى الحقيقة"، مضيفا: "لا يجب التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "نحتاج رد من روسيا وبكل أمانة، ويجب أن تثبت موسكو أنها أحد ركائز نظام الحد من الأسلحة الكيميائية".