"سي إن إن": ترامب قال لزعيم خليجي "بدوننا لن تبقوا لأسبوعين"

كتب - محمد الصباغ:

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب كان شديد الغضب خلال اجتماع مع فريق الأمن القومي، يوم الثلاثاء، وطالب بانسحاب كامل للقوات الأمريكية من سوريا.

كما سأل ترامب الحضور حول سبب عدم دخول أي دولة في المنطقة وخصوصًا الدول الخليجية الثرية إلى هذه المناطق في سوريا حيث تتواجد القوات الأمريكية.

ونقلت "سي إن إن" أن ترامب أكد في حديث خاص مع أحد المقربين له أنه سوف يطارد دول خليجية بسبب عدم تقديمهم الموارد الكافية لمواجهة تنظيم داعش.

وكشف لعدد من أصدقاءه – بحسب الشبكة الأمريكية- أنه بمجرد انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة سوف يتخلى الملوك الأثرياء في هذه الدول عن طائراتهم الخاصة الضخمة جدًا، وعن نسق حياتهم المترف.

وأضافت الشبكة أن ترامب أبلغ أحد قادة الخليج في مكالمة هاتفية، بحسب مصدر مقرب أطلعه ترامب على تفاصيلها، أنهم دون الولايات المتحدة "لن يبقوا لأسبوعين. وسوف تسافرون في رحلات تجارية".

كما كشف ترامب خلال اجتماع الثلاثاء، عن تفاؤله بأن الدول الخليجية سوف تقدم المزيد من الأموال من أجل جهود الاستقرار في سوريا، ومن بينها 4 مليار دولار من السعودية. لكن المسئولين الذين حضروا الاجتماع لم يوضحوا بحسب "سي إن إن" عما جعل ترامب واثقًا بهذا الشكل.