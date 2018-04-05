مسؤول أمريكي: لا توجد مهلة محددة لإنهاء المهمة العسكرية في سوريا

واشنطن - (أ ش أ)

أكد مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كينيث ماكينزي عدم وجود مهلة أو مدة زمنية لإنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا ، والتي تتركز على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه.

واعتبر ماكينزي ـ في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ـ أن الأمر شبيه بالعمليات التي جرت في أفغانستان والعراق ، مشيرا إلى أنه من الصعب أحيانا تحديد مهلة زمنية لإنهاء مهمات ذات طابع عسكري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب خلال الأيام الأخيرة عن رغبته في إنسحاب سريع لنحو ألفي جندي أمريكي ينتشرون في سوريا.

وأوضح البيت الأبيض بعد ذلك أن مهمة القوات الأمربكية في القضاء على داعش تقترب من نهايتها بسرعة ، لكنها لم تنته بعد.