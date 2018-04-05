مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: روسيا قد لا تكون مسؤولة عن تسميم سكريبال

مصراوي

قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، إن يوليا سكريبال قادرة على الحديث، مشيرة إلى أن لندن وصلها طلب روسيا إلى يوليا سكريبال بموجب القانون الدولي ووفقا لرغبتها.

وأضافت كارين بيرس، في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، حول قضية تسميم الجاسوس البريطاني سيرجي سكريبال وابنته "روسيا رفضت الإجابة على سؤال بريطانيا حول إمكانية أن تكون روسيا فقدت السيطرة على غاز الأعصاب الذي استخدم ضد سكريبال"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية

وتابعت، "في إطار النظام البريطاني، فإن استخدام لفظ مرجح جدا لا يعني أن تكون روسيا مسؤولة بهذا العمل"، مشيرة إلى أن الحكم من اختصاص القضاء البريطاني.

وأضافت: "روسيا تتلاعب بأمننا الجماعي وبالمؤسسات الدولية التي تحمينا"، واتهامها ليس نقص في العلاقة أو الصداقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل غض روسيا الطرف عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وتابعت: "أفعال بريطانيا يمكن مراجعتها بحسب قوانيين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مضيفة: "ليس لدينا من نخفيه لكن روسيا لديها ذلك".