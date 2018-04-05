الصين تتقدم بشكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية ضد أمريكا

جنيف - (أ ش أ)

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، أن الصين قدّمت رسمياً شكوى إليها بشأن الخطط الأمريكية المقررة بفرض تعريفات جمركية على سلع صينية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المنظمة قولها إن الصين "طالبت بإجراء مشاورات" حول خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض هذه التعريفات الجمركية.

وأضافت المنظمة أن "المشاورات تعطي الطرفين فرصة لمناقشة الأمر وإيجاد حل مُرضٍ بدون الاستمرار في عملية التقاضي"، مشيرة إلى أنه "إذا ما فشلت المشاورات في حل النزاع بعد 60 يوماً، يجوز لصاحب الشكوى طلب التحكيم".

كانت الصين قد أعربت مؤخراً عن استنكارها الشديد ومعارضتها الحازمة للمقترحات الأمريكية حول التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ تدابير وإجراءات مضادة حول منتجات أمريكية، بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن قائمة مقترحات على منتجات ستكون خاضعة لتعريفات جمركية إضافية، تغطي صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، مع اقتراح بفرض معدل ضريبة بـ 25%.