يلدريم: لن نقدم تنازلات بخصوص منبج وشرق الفرات وغربه

أنقرة (د ب أ)

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الخميس، إن بلاده لن تقدم تنازلات بخصوص مدينة منبج (شمالي سوريا) أو شرق الفرات أو غربه؛ "طالما تواجد تهديد إرهابي من تلك المناطق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يلدريم، في مطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، ونقلت مقتطفات منه وكالة أنباء الأناضول الرسمية قبيل مغادرته إلى منغوليا، في زيارة رسمية تستمر حتى الأحد المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف: "منبج، لسبب ما، خصبة، والجميع حريصون للقدوم إليها"، مشيرًا إلى تواجد قوات أمريكية في المنطقة، وقدوم أخرى فرنسية مؤخرًا.

وتابع يلدريم "يمكن لآخرين أن يأتوا كذلك، ولكنهم لم يسألوا هذه الأرض لمن، فـ90 بالمئة من سكانها من العرب، ولكن مع الأسف فإنهم يتلقون معاملة العبيد، ويتم طردهم".

ولفت إلى أن اعتراض بلاده يكمن في أنها تطالب بعيش سكان منبج في مناطقهم، وتقرير مستقبلهم بأنفسهم، وإنهاء التهديد الإرهابي الموجود فيها.

وشدد يلدريم على أن بلاده ستواصل الكفاح ضد الإرهابيين.

يشار إلى أن أنقرة تطالب واشنطن بإخراج حزب العمال الكردستاني وذراعه السوري من منبج، التي سيطر عليها في أغسطس 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.