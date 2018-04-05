الاتحاد الأوروبي: اختراق بيانات مليون مستخدم أوروبي بفيسبوك "غير مقبول"

بروكسل (د ب أ)

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إن خرق موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي للبيانات أمر غير مقبول، فيما تسعى للقاء مسؤولي الشركة عقب الكشف عن تأثر حسابات 87 مليون مستخدم، من بينهم أكثر من مليون في أوروبا.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويجاند: "بالنسبة للمفوضية الأوروبية، الدخول غير المصرح به و إساءة استخدام البيانات الشخصية التي تخص مستخدمي فيسبوك، أمر غير مقبول".

وكان فيسبوك اعترف أمس الأربعاء، بأنه "تشارك بصورة غير ملائمة" البيانات الشخصية لحسابات 87 مليون مستخدم، بزيادة بأكثر من 30 مليون حساب مقارنة بالتقديرات السابقة، مع شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية لتحليل البيانات.

وقد استخدمت الشركة المعلومات، بدون موافقة المستخدمين، لمساعدة حملة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "بريكست"، وكذلك الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016.

ووفقا لوكالة برس أسوشيشن البريطانية، أعلنت الهيئة البريطانية لحماية خصوصية البيانات اليوم الخميس، أن فيسبوك من بين 30 شركة سيتم التحقيق معها بشأن سوء استخدام البيانات الشخصية لأغراض سياسية.

يأتي التحقيق من جانب مكتب مفوض المعلومات البريطاني في كيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي في حملات سياسية بعدما قال فيسبوك إن عملية الاختراق طالت بيانات أكثر من مليون مستخدم في بريطانيا.