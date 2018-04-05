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الجيش اليمني يقتل 18 حوثيًا ويحرر سلسلة جبلية في صنعاء

08:14 م الخميس 05 أبريل 2018
الجيش اليمني يقتل 18 حوثيًا ويحرر سلسلة جبلية في صنعاء

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 18 عنصرًا من ميلشيات الحوثي الانقلابية، وتحرير جبال الصخر والجبل الأحمر في مديرية (نهم) شرق العاصمة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبد الله الشندقي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - "إن قوات الجيش اليمني وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تمكنت خلال معارك مع ميليشيات الحوثي من قتل أكثر من 18 عنصرًا من الميليشيات وجرح العشرات وإحراق مركبتين وتدمير عتاد عسكري كبير، بالإضافة إلى تحرير جبال (الصخر) و(الجبل الأحمر) في مديرية نهم شرق صنعاء".

وأشار الشندقي إلى أن المعارك لا تزال مستمرة إلى هذه اللحظة وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الميليشيات.​

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