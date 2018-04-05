تخفيض رواتب سياسيين في بولندا لصالح الأعمال الخيرية

وارسو - (أ ش أ)

قال ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب (القانون والعدالة) الحاكم في بولندا، إن رواتب السياسيين سيتم تخفيضها والمكافآت التي دُفعت مؤخراً إلى وزراء الحكومة ستذهب إلى الأعمال الخيرية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في أعقاب خفض نسبة الدعم الشعبي لحزب (القانون والعدالة)، وذلك بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بحجم المكافآت التي تلقّاها وزراء الحكومة خلال العام الماضي.

وأضاف رئيس (القانون والعدالة) "أن الحزب أخذ في اعتباره رد الفعل الشعبي".

يشار إلى أن حزب القانون والعدالة، الذي تولي السلطة عام 2015، كان قد انتقد الحكومة السابقة له حول ما وصفه بأنه إنفاق مفرط.