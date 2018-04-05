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إسرائيل تطالب مجلس الأمن بالضغط على السلطة الفلسطينية

07:41 م الخميس 05 أبريل 2018
إسرائيل تطالب مجلس الأمن بالضغط على السلطة الفلسطينية

السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون

غزة - (أ ش أ)

طلب السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون من مجلس الأمن الدولي استخدام سلطته في إرسال رسالة للضغط على القيادة الفلسطينية.

وزعم دانون ـ في بيان ، نقلته صحيفة (جيروزليم بوست) الإسرائيلية اليوم الخميس - " أن القيادة الفلسطينية أصرت على أن هذه المظاهرات سلمية ، لكن في يوم الجمعة الماضي شهد العالم منعطفا عنيفا ، حيث استغلت حركة حماس وفروعها ، النساء والأطفال ، كدروع بشرية وأرسلت إرهابيين مسلحين للقتال".

وأضاف في مزاعمه " إن قنوات الاعلام الاجتماعية للمنظمات الارهابية تدعو المشاغبين إلى تحضير قنابل المولوتوف ، وجمع اطارات للحرق ، وتحريض قناصة على جنود الجيش الاسرائيلي".

وتابع دانون "من الضروري أن يرسل مجلس الأمن رسالة واضحة إلى القيادة الفلسطينية يصر فيه على أن تضع حداً لهذا الشغب الذي لا يؤدي إلا إلى زرع العنف وعدم الاستقرار".

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إسرائيل مجلس الأمن فلسطين داني دانون

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