السيطرة "إلى حد كبير" على حريق مستشفى عام في أسطنبول

أسطنبول (د ب أ)

أعلن حاكم أسطنبول فاسيب شاهين، السيطرة "إلى حد كبير"، على حريق هائل اندلع اليوم الخميس في مستشفى عام ببلدية غازي عثمان باشا في أسطنبول.

وقال شاهين، إن المرضى نقلوا من المبنى باستثناء مرضى وحدة الرعاية المركزة الذين نقلوا إلى جزء آخر بالمبنى.

وأضاف: "نقل المرضى في وحدة العناية المركزة في الطابق الثامن، إلى نقطة آمنة"، مضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن الحريق اندلع في سطح مستشفى تقسيم للتدريب والبحث.

ومازالت صور قناة (سي إن إن ترك) الخاصة، تظهر النار مشتعلة في أحد جوانب المستشفى، وإجلاء الأشخاص من المستشفى المؤلف من 14 طابقًا.

وقال الشهود للقناة إن إنذار الحريق لم ينطلق، وإن الكثيرين تسمموا بالدخان. وأكد حسن تحسين عمدة غازي عثمان باشا وقوع إصابات بدون ذكر عدد محدد.

وجاء في تقرير (سي إن إن ترك) أيضًا، وقوع انفجارات صغيرة داخل مبنى المستشفى الذي يسع لـ300 سرير.

ولم يتضح بعد سبب الحريق.