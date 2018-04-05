إسرائيل تتهم حماس بمحاولة تحويل الحدود إلى "منطقة حربية"

تل أبيب (د ب أ)

اتهم الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس، حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، باستخدام غطاء الدخان لشن هجمات ومحاولة تحويل المنطقة الحدودية الى منطقة حربية.

وقال المتحدث العسكري الاسرائيلي رونين مانليس اليوم: "حماس تلعب بالنار وستضطر الى تحمل العواقب"، داعيا المدنيين في غزة إلى الابتعاد عن المنطقة الحدودية.

وأضاف "إنه ليس المكان المناسب لإقامة المخيمات أو القيام بنزهة"، في إشارة إلى المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقد حذر كوجات، مكتب الارتباط الإسرائيلي مع الفلسطينيين، المتظاهرين من الأضرار البيئية الناجمة عن حرق الإطارات.

وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان إن أعمال الاحتجاج سيكون لها تأثير سلبي على جميع سكان غزة.

وطالبت جماعة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية الجنود بعدم إطلاق النار على المتظاهرين غدا الجمعة وتجاهل أوامر الرؤساء إذا لزم الأمر.

وقالت الجماعة في بيان "من غير القانوني اطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين، وهذا أمر غير قانوني على الاطلاق".

وأطلق نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "جمعة الكوتشوك" على مسيرات غدا في إطار مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وقتل 17 فلسطينيا بينهم 14 بالرصاص، وثلاثة بالقصف المدفعي الإسرائيلي منذ يوم الجمعة الماضية في أطراف شرق قطاع غزة، إلى جانب مئات الجرحى غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي.

وطالبت منظمات حقوقية فلسطينية بتدخل دولي لوقف استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين سلميا شرق قطاع