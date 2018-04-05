الجيش المالي يقتل ثلاثين مسلحًا بمساعدة فرنسية

باريس (د ب أ)

قتل جنود فرنسيون وماليون 30 مسلحًا في مالي الواقعة غرب أفريقيا.

وقال متحدث باسم الأركان الفرنسية، اليوم الخميس، في باريس ردا على سؤال، إن العملية تمت يوم الأحد الماضي في منطقة أكابار على الحدود مع النيجر، مؤكدا بذلك خبرًا لوكالة الأنباء الفرنسية (ا.ف.ب.).

وأضاف المتحدث، أنه لم يقتل أو يجرح أحد من جنود بعثة "باركانه" الفرنسية في مالي.

غير أن خسائر وقعت في الجانب المالي دون أن ترد تفاصيل ذلك.

ويدعم حوالي أربعة آلاف جندي فرنسي، دول الساحل الأفريقي في حربها ضد الجماعات الإرهابية.

وتشارك ألمانيا بحوالي 1000 جندي في هذه المهمة التي تعمل على استقرار الوضع في مالي.

يعتبر الشريط الجنوبي للصحراء الكبرى والذي يصل طوله إلى 7 آلاف كيلومتر وعرضه إلى 800 كيلومتر ملاذا للإرهابيين ومهربي البشر والمجرمين.