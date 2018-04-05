 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الحوت الأزرق سد النهضة أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

الرئيس الإيطالي: محادثات الأزمة السياسية تستأنف الأسبوع المقبل

06:30 م الخميس 05 أبريل 2018
الرئيس الإيطالي: محادثات الأزمة السياسية تستأنف الأسبوع المقبل

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

روما (د ب أ)

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس، عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن محادثات الأزمة السياسية سوف تستأنف الأسبوع المقبل.

وقال ماتاريلا: "سوف أترك عدة أيام للتفكير".

يأتي ذلك في نهاية جولة لمدة 48 ساعة من المحادثات في قصر كويرينال مع القادة السياسيين.

الرئيس الإيطالي تشكيل الحكومة سيرجيو ماتاريلا

الخبر التالى:

الجيش المالي يقتل ثلاثين مسلحًا بمساعدة فرنسية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان