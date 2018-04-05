الرئيس الإيطالي: محادثات الأزمة السياسية تستأنف الأسبوع المقبل
06:30 م الخميس 05 أبريل 2018
روما (د ب أ)
أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس، عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن محادثات الأزمة السياسية سوف تستأنف الأسبوع المقبل.
وقال ماتاريلا: "سوف أترك عدة أيام للتفكير".
يأتي ذلك في نهاية جولة لمدة 48 ساعة من المحادثات في قصر كويرينال مع القادة السياسيين.
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