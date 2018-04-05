الاتحاد الأوروبي ينتقد أحكامًا بالسجن ضد نشطاء حقوقيين في فيتنام

بروكسل (دب أ)

انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، صدور أحكام بالسجن بحق ستة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في فيتنام، ووصف هذه الخطوة بـ "انتهاك غير مباشر" للالتزامات الدولية لهذه الدولة بشأن حقوق الإنسان".

وقال متحدث باسم مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن هذا الحكم: "يمثل استمرارًا للاتجاه السلبي لمقاضاة نشطاء حقوق الانسان والمدونين فى فيتنام، وإصدار الأحكام بحقهم".

وأوضح المتحدث، "أن هؤلاء الافراد يروجون بسلام لحقوق الإنسان ويسعون إلى حمايتها"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل مراقبة التطورات في فيتنام والعمل مع السلطات هناك من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.