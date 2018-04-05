رئيس وزراء الهند يلتقي نظراءه في السويد ودول شمال أوروبا هذا الشهر

ستوكهولم (د ب أ)

يزور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي السويد، في وقت لاحق من هذا الشهر، لبحث قضايا التجارة وكذلك المشاركة في قمة مع قادة حكومات دول شمال أوروبا، وذلك حسبما أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن يبحث مودي ورئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال اجتماعهم المقرر في 17 أبريل الجاري.

وإلى جانب التجارة، سيتم بحث موضوعات أخرى، من بينها الابتكار والتنمية المستدامة بحسب ما جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء السويدي.

ويتضمن جدول اعمال رئيسي الوزراء ، جلسة نقاش على طاولة مستديرة مع ممثلين من قطاع الأعمال.

ومن المقرر أن يلتقي مودي ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف.

وسيعقب المفاوضات الثنائية بين مودي ولوفين، اجتماع مع رؤساء وزراء الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج.

وتشمل الموضوعات التي ستتطرق إليها قمة الهند وشمال أوروبا قضايا دولية كذلك كيفية تطوير العلاقات بين الجانبين.