يوليا سكريبال: صحتي تتحسن يوميا بعد حادث التسميم

لندن (د ب أ)

قالت يوليا سكريبال، التي تسممت إلى جانب والدها العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبري بانجلترا الشهر الماضي، اليوم الخميس، إنها في طريقها للتعافي في أول تصريح لها منذ الحادث.

وقالت في بيان صدر من شرطة لندن: "أفقت منذ أسبوع وصحتي تتحسن يوميا"، وقالت: "هناك الكثير الذين لهم الفضل في شفائي وأود أن أشكر خصوصا شعب سالزبري الذي قدم لي المساعدة ،عندما كنت أنا ووالدي غير قادرين على الحركة".

كانت يوليا 33 عامًا، ووالدها 66 عامًا، عُثر عليهما فاقدي الوعي على مقعد خشبي في سالزبري مطلع مارس عقب التعرض لغاز نوفيشوك، الذي يعتقد أنه تم وضعه عند الباب الأمامي لمنزل الأسرة، ولا يزال سيرجي سكريبال في حالة حرجة لكنها مستقرة.

واتهمت الحكومة البريطانية روسيا في أنها وراء الحادث، وهو ما تنفيه موسكو بشدة. ولا يسلط بيان يوليا سكريبال الضوء على هوية مرتكب الحادث، قائلة إن "الحادث محير إلى حد ما".

وتسبب الحادث في تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين روسيا والغرب

وطردت بريطانيا وروسيا 23 دبلوماسيا لكل منهما في خطوة انتقادمية، كما سارت على النهج ذاته الولايات المتحدة وأكثر من عشرين دولة من حلفاء بريطانيا، معلنين بشكل جماعي طرد أكثر من مئة دبلوماسي روسي.

وكان اقتراح روسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية للانضمام في التحقيق الذي تجريه بريطانيا في الحادث قد تم رفضه أمس الأربعاء، وزعمت روسيا أنه يتم "تهميشها" من جانب الغرب.