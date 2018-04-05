القادة العرب يشهدون ختام مناورات "درع الجزيرة 1" بالسعودية

الرياض - ( د ب أ):

أكدت مصادر سعودية لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) أن القادة العرب سيحضرون ، في ختام أعمال القمة العربية القادمة ، اختتام مناورات درع الجزيرة 1 التي تشارك فيها 23 دولة وعربية وإسلامية وصديقة

وتستضيف السعودية القمة العربية في مدينة الظهران بشرق البلاد منتصف الشهر الجاري.

واختتمت يوم الخميس الماضي المرحلة الأولى من مناورات "درع الجزيرة 1" بتنفيذ قيادات القوات المشاركة من جميع القطاعات العسكرية فعاليات مركز القيادة لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها التقنية الحديثة من مشبهات القتال لمحاكات الواقع الافتراضي من فعاليات عسكرية للتمرين.

وتستهدف المناورات رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.