رئيس النيجر يستقبل وزير خارجية الوفاق الليبية في نيامي

نيامي - أ ش أ

استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد يوسف، في العاصمة نيامي، اليوم الخميس، وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" بطرابلس أن الجانبين أكدا -خلال اللقاء- أن العلاقات الليبية النيجرية علاقات جوار وتبادل للمصالح ويسودها التفاهم والتنسيق المستمر حيال الأزمات بالمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر سيالة -خلال اللقاء- عن شكره وتقديره للرئيس يوسف لاستضافة الاجتماع الوزاري حول الحدود، وما وفرته النيجر له من إمكانيات أسهمت في نجاحه، مؤكدًا أن إعلان نيامي الصادر عن الاجتماع يعد محورًا أساسيًا في معالجة القضايا الأمنية وكذلك التنموية لدول المنطقة، مقدمًا للرئيس يوسف إحاطة عن الوضع بالجنوب الليبي والمستجدات الأخيرة في الأزمة الليبية.

من جانبه، أكد رئيس النيجر أن إعلان نيامي يعطي رسالة للعالم بأن هناك عملاً مشتركًا بين الدول الأربع المتجاورة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تجسيدا لإرادة قوية للعمل المشترك ولتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن هناك إرادة قوية وأكيدة لتنفيذ إعلان نيامي بما يحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة لشعوب الدول الأربعة المتجاورة وللمنطقة بصفة عامة.