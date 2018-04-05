ما أول فيلم سيُعرض في دور العرض السينمائية بالسعودية؟

القاهرة- مصراوي:

وقع الاختيار على فيلم "البطل الخارق"، Black Panther، ليكون أول فيلم تُفتتح به دور العرض السينمائية في السعودية يوم 18 أبريل الجاري.

وذكرت صحيفة الرياض السعودية، الخميس، أن الفيلم سيُعرض في صالة سينما تتسع لـ620 مقعدًا في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض. وسيُرافق العرض الأول احتفالية خاصة تنظمها الشركة الأمريكية المُشغّلة "إيه إم سي".

وحصلت شركة "إيه إم سي" على أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة، ومن المقرر أن يصل سعرة التذكرة إلى 50 ريال سعودي (13 دولارًا أمريكيًا).

في ديسمبر الماضي، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الإصلاح "رؤية المملكة 2030"، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9 إلى 6 في المائة.

وتسهم صالات السينما في تنويع الإيرادات المالية للناتج المحلي، حيث تشكل العوائد المتوقعة لصناعة السينما على الاقتصاد المحلي نحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة.