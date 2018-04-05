المبعوث الأممي إلى اليمن يعلن تأجيل زيارته إلى مدينتي عدن والمكلا

صنعاء - (د ب أ):

أعلن مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، تأجيل زيارته إلى مدينتي عدن والمكلا اليمنية.

وقال جريفيث ، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم ، إنه "تم تأجيل زيارته إلى مدينتي عدن (جنوب اليمن) و المكلا (شرق اليمن) لدواع أمنية ولوجستية".

وأوضح أنه ما زال يخطّط لعقد مناقشات في عدن والمكلا ، ويتم حالياً العمل على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة ، سعياً لاستئناف العملية السياسية في اليمن.

وكان من المقرر أن يزور جريفيث مدينتي عدن والمكلا خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن المبعوث الأممي قد غادر صنعاء نهاية شهر آذار/مارس بعد أن عقد عدة لقاءات مع قيادات ومسؤولين في جماعة الحوثي، وفي الحكومة المشكلة من الجماعة وحلفائها، بالإضافة إلى لقائه مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح.

وقال المبعوث الأممي ، عقب تلك الزيارة، إن أطراف الصراع في البلاد، أبدت رغبة شديدة في الوصول إلى حل للأزمة والانخراط في الحوار.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بين مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى من جهة، وقوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف العربي، من جهة ثانية، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب تقديرات أممية.