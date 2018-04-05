ترامب يوافق على بقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول

لندن (بي بي سي)

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع لمجلس الأمن القومي الثلاثاء على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول، بحسب تصريحات مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن الرئيس "يريد ضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا".

وكان ترامب أعرب عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال خطاب في أوهايو الخميس الماضي، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك.

وبعد اجتماع الثلاثاء بين ترامب وفريقه للأمن القومي، قال البيت الأبيض إن "القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية يوشك على الانتهاءـ ولكن ليس بصورة تامة".

وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي، دان كوتس، إن الولايات المتحدة توصلت لقرار عن انسحاب محتمل للقوات الأمريكية من سوريا، مضيفا أن الإعلان عن الأمر وشيك.

ووفقا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى تعليمات للقادة العسكريين للإعداد للانسحاب من سوريا، ولكنه لم يحدد تاريخا لذلك.

وقال كوتس إن ترامب اشترك في "نقاش هام" في البيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي بشأن التزام الولايات المتحدة إزاء سوريا.

وقال كوتس في إفطار مع صحفيي الدفاع "سيتم الإعلان قريبا عن القرار الذي تم اتخاذه".

وقال ترامب الثلاثاء إنه يرد "خروج" القوات الأمريكية من سوريا، على الرغم من أن مسؤولين أمريكيين كبار أكدوا على ضرورة البقاء على المدى الطويل.

وقال ترامب "مهمتنا الرئيسية فيما يتعلق بسوريا كانت التخلص من تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف "نوشك على الانتهاء من المهمة. وسنتخذ قرارا قريبا بالتنسيق ما ستفعله الأطراف الأخرى في المنطقة".

ولكن بينما كان ترامب يتحدث في مؤتمر صحفي مع زعماء منطقة البلطيق، أعرب أكبر القادة الأمريكيين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية عن رأي مغاير.

وأشار الجنرال جو فوتل، قائد القيادة العسكرية المركزية للولايات المتحدة، أن بلاده يجب أن تؤدي دورا على المدى الطويل في سوريا فيما يتعلق بإحلال الاستقرار المناطق المستعادة من التنظيم.