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تفاوت كبير بين نسبة الأقليات العرقية في الكونجرس الأمريكي والأعضاء البيض

01:02 م الخميس 05 أبريل 2018

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الكونجرس الأمريكي لينكولن حق التصويت

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