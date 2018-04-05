حفيد مؤسس الإخوان دفع آلاف الدولارات ليخفي علاقته بامرأة

القاهرة - مصراوي:

ذكر القضاء البلجيكي، الأربعاء، أن الأكاديمي طارق رمضان، حفيد مؤسس حركة الإخوان في مصر حسن البنا، المحتجز في فرنسا في اتهامات بالاغتصاب، دفع مالاً لامرأة مقابل صمتها بشأن علاقته بها في العام 2015.

ودفع رمضان (55 عاما) لامرأة بلجيكية، من أصل مغربي، مبلغ 27 ألف يورو (33 ألف دولار) لكي تتوقف عن نشر تفاصيل على الإنترنت عن علاقتهما، بحسب ما أكد رئيس المحكمة الابتدائية في بروكسل لوك هينارت لوكالة فرانس برس.

وقال هينارت إن اتفاقا علنياً جرى في بروكسل، في مايو 2015، بين رمضان وامرأة تدعى ماجدة برنوسي بعد أن تحدثت على الإنترنت عن "سيطرته النفسية" عليها.

ولم تتهمه باغتصابها أو الاعتداء عليها جنسياً.

وينص الاتفاق على أن تمسح ماجدة برنوسي "ما نشرته على الإنترنت، وتتوقف عن نشر أي شيء جديد، مقابل مبلغ من المال قدمه لها طارق رمضان".

ووافقت برنوسي كذلك على ألا ترسل أي "رسائل مسيئة أو تتضمن تهديدا" إلى الأستاذ الجامعي وعائلته، بحسب موقع ميديا بارت الإخباري الفرنسي.

وكانت محكمة فرنسية قررت احتجاز رمضان، الأستاذ في جامعة أوكسفورد، في فبراير، على خلفية اتهامات باغتصابه نساء في فرنسا.

ورمضان في إجازة من عمله بجامعة أوكسفورد منذ صدور القرار الاتهامي بحقه.