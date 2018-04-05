رئيس البرازيل السابق إلى السجن "خلال أيام"

القاهرة - مصراوي:

قضت المحكمة العليا في البرازيل برفض المراجعة التي تقدم بها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لإرجاء تنفيذ حكم بالسجن صادر بحقه، بانتظار استنفاد كل فرص الطعن المتاحة أمامه.

وصدر قرار المحكمة، الأربعاء، بأكثرية 6 أصوات مقابل 5، مما يعني أن الرئيس الأسبق قد يدخل السجن في غضون أيام.

وكان لولا، المحكوم بالسجن لمدة 12 عاما وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة، يأمل أن تسمح له المحكمة العليا بالبقاء خارج السجن إلى حين نفاد كل فرص الطعن المتاحة له.