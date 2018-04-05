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سعد الحريري يصل باريس للمشاركة في مؤتمر "سيدر"

11:40 ص الخميس 05 أبريل 2018
سعد الحريري يصل باريس للمشاركة في مؤتمر "سيدر"

سعد الحريري

باريس - أ ش أ

وصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى العاصمة الفرنسية حيث يترأس وفد بلاده في مؤتمر "سيدر" الذي يعقد غدا الجمعة في باريس بمشاركة نحو ٥٠ دولة ومؤسسة مالية عالمية، ويهدف المؤتمر دعم اقتصاد لبنان ولتمويل برنامج البنية التحتية الذي أعدته الحكومة اللبنانية.

ومن المقرر أن يفتتح وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان المؤتمر غدًا، ثم يلقي سعد الحريري كلمته، على أن يختتم المؤتمر بكلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ويضم الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر وزراء: المالية علي حسن خليل، والخارجية جبران باسيل، و النقل يوسف فنيانوس، والاقتصاد رائد خوري، و الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ورئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، ومستشاري رئيس الجمهورية الياس أبي صعب وميراي عون، ومدير مكتب الحريري نادر حريري ومستشاره ناديم المنلا.

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سعد الحريري باريس مؤتمر سيدر

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