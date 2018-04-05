"قرار الحدود" يكلف أمريكا 120 مليون دولار سنويا

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بنشر قوات من الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك، لاحتواء الهجرة غير الشرعية.

وأفاد أحد مساعدي الكونجرس بأن المشرعين يتوقعون نشر 300 إلى 1200 جندي، بكلفة لا تقل عن 60 إلى 120 مليون دولار سنويا.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، إن الرئيس ترامب أمر "بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود.. نأمل أن يبدأ هذا الانتشار على الفور".

وفي مذكرة نصت على اتخاذ هذا الإجراء، قال ترامب إن "الفوضى التي مازالت متواصلة على حدودنا الجنوبية تتعارض بشكل أساسي مع سلامة وأمن وسيادة الشعب الأمريكي".