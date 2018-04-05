جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة"

القاهرة - مصراوي:

تبدأ في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة، بمشاركة وزراء المياه وخارجية السودان ومصر وإثيوبيا ومديري المخابرات والفنيين.

ووصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري و الإثيوبي ورقيني قيبيو للمشاركة في الاجتماعات التي تستمر ليوم واحد.

وأكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، تعاون الخرطوم مع طرفي القضية للوصول إلى نتائج تلبي تطلعات الشعوب، وقال إن "استئناف الاجتماعات يؤكد تعاوننا جميعاً".

ولفت الغندور إلى أن انطلاق الاجتماع الثلاثي جاء وفقا لما تم الاتفاق عليه بين رؤساء الدول الثلاث، مشيرا إلى أن القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر في أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية في يناير الماضي، أقرت انعقاد الاجتماع الخرطوم برئاسة وزراء الخارجية، وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة السودانية إنه جاء للخروج بنتائج إيجابية لمصلحة شعوب الدول الثلاث.

وأضاف أن المباحثات تأتي مواصلة لما بدأوه في الجولات السابقة، التي شهدت خلافات واسعة بسبب المخاوف المصرية من تأثر الحصة المائية للبلاد.