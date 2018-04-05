دبلوماسيو واشنطن "المطرودون" يغادرون موسكو

القاهرة - مصراوي:

غادر الدبلوماسيون الأمريكيون، الذين طردتهم روسيا ردا على إجراء مماثل من موسكو بحق 60 دبلوماسيا روسيا، إثر قضية سكريبال، صباح الخميس سفارتهم في موسكو عائدين إلى الولايات المتحدة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وغادر عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم السفارة باكرا في الصباح في 3 حافلات وباص صغير متوجهين إلى مطار في العاصمة الروسية، في اليوم الأخير الذي حددته لهم السلطات الروسية لمغادرة البلاد.

وكانت واشنطن أعلنت طرد 60 دبلوماسيا وأغلقت القنصلية الروسية العامة في سياتل في إطار إجراءات الرد بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس في بريطانيا.

وتشمل إجراءات الطرد المنسقة تأييدا للندن، التي تتهم موسكو بالوقوف وراء عملية التسميم، أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوكرانيا وحتى في أستراليا.