طائرات التحالف العربي تشن سلسلة غارات على مواقع مليشيا الحوثي

الرياض (أ ش أ):

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن سلسلة غارات مركزة هي الأعنف، مستهدفة مواقع الحوثيين في تلال الريان بجبل عطان ودار الرئاسة في منطقة السبعين ومخازن السلاح في جبل النهدين.

وجاءت هذه الغارات، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية اليوم /الخميس/، بعد ساعات قليلة من اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وهذه التطورات أيضا عقب محاولة هجوم فاشل شنه الانقلابيون الحوثيون على ناقلة نفط السعودية، كان وصفه العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف بـ"العمل الإرهابي الذي يهدد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر".

وفي غضون ذلك، واصلت قوات الجيش الوطني والتحالف عملياتها ضد الميليشيات، إذ تمكنت من السيطرة على مخازن أسلحة متنوعة للميليشيات في منطقة كتاف بمحافظة صعدة تحتوي على صواريخ حرارية و7 صواريخ سام مهربة من إيران.