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المحكمة العليا البرازيلية ترفض طلب الرئيس الأسبق دا سيلفا البقاء خارج السجن

08:07 ص الخميس 05 أبريل 2018
المحكمة العليا البرازيلية ترفض طلب الرئيس الأسبق دا سيلفا البقاء خارج السجن

الرئيس الأسبق دا سيلفا

ريو دي جانيرو (د ب أ):

رفضت المحكمة العليا البرازيلية طلب الرئيس الأسبق لويس إناسيو لولا دا سيلفا بالبقاء خارج السجن خلال الاستعدادات لخوض انتخابات الرئاسة في تشرين أول/أكتوبر القادم.

ويمكن أن يؤدي الحكم إلى سجن لولا في نفس اليوم ، ويكاد يكون من المستحيل له أن يسعى للترشح لفترة رئاسة ثالثة في انتخابات 7 تشرين أول/أكتوبر ، التي كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة.

وقال محامو لولا إنه لا يجوز سجنه قبل استنفاد جميع الطعون المحتملة ضد إدانته بالفساد. ورفض القضاة المرافعات بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 .

وأدين لولا /72 عاما/ بالفساد وغسل الأموال في تموز/يوليو.

وأكدت محكمة في بورتو أليجري الحكم الصادر ضده في كانون ثان/يناير وزادت حكم السجن من تسع سنوات ونصف إلى 12 سنة وشهر واحد.

المحكمة العليا البرازيلية ريو دي جانيرو دا سيلفا

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