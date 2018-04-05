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وفاة 28 شخصا في إندونيسيا بسبب تناول خمور ملوثة

08:06 ص الخميس 05 أبريل 2018
وفاة 28 شخصا في إندونيسيا بسبب تناول خمور ملوثة

جاكرتا (د ب أ):

ذكر تقرير إعلامي اليوم الخميس أن 28 شخصا لقوا حتفهم في العاصمة الاندونيسية جاكرتا خلال الأسبوع الماضي بسبب تناولهم خمور ملوثة.

وذكرت صحيفة كومباس نقلا عن الشرطة أن الضحايا تعرضوا لوعكات صحية بعد تناول مشروبات كحولية رخيصة الثمن تقطر منزليا وتم شراؤها من أكشاك في منطقة جاكرتا الكبرى الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مدير شرطة جنوب جاكرتا إندرا جعفر قوله :"الضحايا ماتوا بعد يوم أو يومين من شرب الخمر الملوث".

وقال التقرير إن الشرطة اعتقلت بائعًا تردد أنه باع تلك المشروبات الملوثة.

ويموت عشرات الأشخاص كل عام بسبب تسمم الميثانول في إندونيسيا ، التي تعد المشروبات الكحولية فيها باهظة الثمن.

جاكرتا خمور ملوثة إندونيسيا

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