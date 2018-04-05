بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: قطر تقوم بأعمال غير مسؤولة تهدد سلامة الرحلات الجوية المدنية

نيويورك (أ ش أ):

وجهت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن بخصوص اقتراب طائرتين مقاتلتين قطريتين من طائرة إماراتية وذلك أثناء تحليقها في أحد المسارات الجوية المتفق عليها دوليًا ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة مملكة البحرين.

وذكرت الرسالة- التي أوردتها قناة "سكاي نيوز" مساء أمس الأربعاء- إنه من المؤسف أن تواصل قطر القيام بأعمال غير مسؤولة تهدد سلامة الرحلات الجوية المدنية التي تحمل علم الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الرسالة الموجهة إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريس إلى أن الطائرات المقاتلة اقتربت من الطائرة المدنية بصورة خطيرة ما أدى إلى انطلاق نظام الإنذار الخاص بتجنب الاصطدام، واضطر قائد الطائرة المدنية إلى زيادة ارتفاع الطائرة لتفادي أي اصطدام، مؤكدة أن دولة قطر لم تقدم أي إشعار ملاحة مسبق إلى مراقب حركة الطيران في مملكة البحرين.

وأرفقت البعثة بالرسالة خرائط توضح الحادثة المذكورة التي توضح انتهاك دولة قطر للقوانين واللوائح المتعلقة بالطيران المدني.