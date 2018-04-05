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مالي وبوركينافاسو تبحثان سبل مكافحة الإرهاب

01:34 ص الخميس 05 أبريل 2018
مالي وبوركينافاسو تبحثان سبل مكافحة الإرهاب

بول كابا اتييبا رئيس وزراء بوركينافاسو

باماكو (أ ش أ/):

أعلنت دولتا مالي وبوركينافاسو عزمهما على تنسيق جهودهما لمكافحة الإرهاب.

وأكد سليمان بوبي مايغا رئيس وزراء مالي ونظيره البوركينابي بول كابا اتييبا أنه من المهم تدعيم التنسيق بين الحكومتين لمواجهة التهديدات الإرهابية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس وزراء مالي لدولة بوركينافاسو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق لدحر الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني.

وفي سياق آخر، لقي 4 أشخاص مصرعهم في مالي وأصيب شخص آخر على طريق ماسينا تننكو إثر انفجار سيارتهم بسبب لغم.

وذكر مصدر محلي - وفقا لوكالة أنباء مالي الرسمية - أن الضحايا الأربع أطفال، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج .

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باماكو مالي بوركينافاسو الإرهاب

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